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Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı - Son Dakika

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

25.09.2021 10:14

Eşiyle birlikte Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan 17 yaşındaki Dilek'in yıllarca ailesi tarafından başka kişilere satılması ülkenin gündemine oturdu. Yaşadıklarıyla herkesi ağlatan Dilek, dün yayınlanan canlı yayında kan donduran yeni detaylardan bahsetti. Dilek'in "Ailem beni inşaat malzemesi karşılığında sattı. 1 kilo balık için balıkçıya da sattılar" demesi canlı yayındaki herkesi şaşkına çevirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan 17 yaşındaki Dilek'in yaşadıkları ülke gündemine oturdu. Dilek, 12 yaşından bu yana ailesinin kendisine madde kullandırarak başka adamlarla ilişkiye zorladıklarını anlattı. Eşiyle çıktığı canlı yayında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Dilek, "Ailem beni sattıktan sonra oturup bizi izliyorlardı" deyince sunucu Didem Arslan Yılmaz da gözyaşlarına hakim olamadı.

"BENİ 1 KİLO BALIĞA SATTILAR"

İsimlerini vermeden peş peşe yayına bağlanan köy halkı da Dilek'in "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere satıldığına şahit olduklarını söyledi. Bunun üzerine anlatmaya devam eden Dilek, "Hepsi doğru. Babamın ailesinden miras kalan bir yer vardı bize de oraya ev yaptırdık. Yaptırırken de ailem eşya ve inşaat malzemesi alanlara beni kullandırdı. Hepsi de akrabamdı. Bunu her eşya alındığında yaptılar. Bana bu kötülüğü niye yaptılar bilmiyorum" dedi.

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

"MANAV VE BALIKÇIYA DA SATTILAR"

Eşinin yaşadığı her şeyi bildiğini söyleyen Bahattin Bey ise "Sadece akraba değil. Kapının önünden geçen manava ve balıkçıya da sattılar" dedi. Dilek ise eşinin anlattıklarını da doğruladı.

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

Didem Arslan Yılmaz, Togo Cumhuriyeti, İnşaat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı - Son Dakika Magazin


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