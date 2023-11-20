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Yılmaz Erdoğan, yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönüyor - Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönüyor

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak. Yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken aynı zamanda başrolde yer alacak.

Yılmaz Erdoğan, yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönüyor
20.11.2023 14:11  - Güncelleme: 14:31

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu üstlendiği İnci Taneleri dizisi, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikayeyi seyirciyle buluşturacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri'nin yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HEM SENARYOSUNU YAZDI HEM DE BAŞROLÜNÜ OYNAYACAK

İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücel isimli karaktere hayat verecek. BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Merak edilen dizinin setinden de ilk kareler yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi başlıyor
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi başlıyor
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi başlıyor
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi başlıyor
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi başlıyor
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi başlıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan, yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan, yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönüyor - Son Dakika
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