Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum

Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum
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Yılmaz Erdoğan, ‘İnci Taneleri’ dizisinin fenomen karakteri Dilber’in ortaya çıkış hikâyesini anlattı. Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı karakterin daha dizi başlamadan gündem olduğunu söyleyen Erdoğan, yaşanan sürecin kendisini de şaşırttığını belirtti.

Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar’ın Youtube programına konuk oldu. Ünlü sanatçı, ‘İnci Taneleri’ dizisi ve Dilber karakteriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erdoğan, “Dilber meselesi başlı başına bir dosyadır. Hazar oynamadan, sadece dans videosuyla, türküyle, o kliple birdenbire fenomene dönüştü. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm” dedi.

Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum

Hazar Ergüçlü’nün performansını öven Erdoğan, “Hazar muazzam oynadı. Sonra oynadıkça da Dilber’i bambaşka yerlere taşıdı” ifadelerini kullandı.

“O LAF YÜZÜNDEN BİN SAYFAYI YENİDEN YAZDIM”

Dilber karakterinin hikâyesinde doğaçlama gelişen bir repliğin etkili olduğunu anlatan Erdoğan, Sincanlı Erkal’a biraz sataşmasını söyledim. O da ‘Dilber evin barkın yok mu?’ dedi. O da ‘Yok’ dedi. Doğaçlama olarak eğlendiler. Ben o laf yüzünden bin sayfayı yeniden yazdım” diye konuştu.

Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum

Başlangıçta Dilber’i üçüncü bölümde eve taşımayı planladığını söyleyen Erdoğan, “Evsiz barksız Dilber diye meşhur oldu. Dilber’e ev kampanyaları yapanlar oldu. Yeni çağın tuhaf bir yayılımı var” ifadelerini kullandı

Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum

Dizi sektörüne de eleştiriler yönelten Erdoğan, ‘İnci Taneleri’ni ilk etapta 30 bölüm olarak planladığını ancak izleyici ilgisi nedeniyle hikâyenin uzadığını söyledi. “Bugün dizi sektörü bindiği dalı kesiyor. Bir iş bu kadar uzun olmaz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Çok saçma bir dizi... Milleti pavyona alkole alistiriyorlar çok yazık 1 0 Yanıtla
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