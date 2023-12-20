Yılmaz Güney için Nebahat Çehre imza verdi

Durak Medya'da yer alan habere göre ünlü sinemacı Yılmaz Güney için eski eşi Nebahat Çehre imza verdi. Eski eşi Yılmaz Güney'in hakim Sefa Mutlu'yu öldürmekten yargılandığı davanın yeniden görülmesini için imza veren Çehre " Güney'in katil olmadığını" söyledi.

İmza verenler arasında Nebahat Çehre dışında oyuncu İsmail Hacıoğlu, müzisyen Cahit Berkay, oyuncu Tamer Levent ,Müjde Ar, Halil Ergün, Nur Sürer isimleri öne çıktı.

Ne olmuştu:

Yılmaz Güney'in ailesi, Hakim Sefa Mutlu'ya yönelik cinayetten yargılanıp mahkumiyet aldığı davanın yeniden görülmesi için mahkemeye başvurmuştu.