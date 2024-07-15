Yılmaz Morgül\'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun

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Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, sokak köpeklerinin uyutulmasın yönelik hazırlanan kanun teklifine karşı çıktı.

"BİZİ ARATAN HAYVANLARI DA YARATTI"

Barınaklara alınan köpeklerin 1 ay içinde sahiplendirilememesi durumunda uyutulması gerektiği yasa vatandaşları ayaklandırdı. Daha önce toplumsal konulara verdiği tepkilerle adından söz ettiren Yılmaz Morgül de konserinde bu konuya değinmeden edemedi. Hayvanların uyutulmasına tepki gösteren Morgül, "Bizi yaratan, hayvanları da yarattı. Ben de bir hayvanım, beni de uyutun. Onların aşılarını yaptırarak yaşatın diyeceğinize hayvanlara ötenazi hakkı diyorlar. Bütün köpekleri, kedileri öldürmek istiyorlar. O zaman beni de uyutun, öldürün. Allah'a karşı gelin" ifadelerini kullandı.