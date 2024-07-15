Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun - Son Dakika
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Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun

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Sokak köpeklerine yönelik hazırlanan kanun teklifine tepki gösteren Yılmaz Morgül, ''Ben de bir hayvanım, beni de uyutun'' diyerek veryansın etti.

15.07.2024 09:35
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Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, sokak köpeklerinin uyutulmasın yönelik hazırlanan kanun teklifine karşı çıktı.

"BİZİ ARATAN HAYVANLARI DA YARATTI"

Barınaklara alınan köpeklerin 1 ay içinde sahiplendirilememesi durumunda uyutulması gerektiği yasa vatandaşları ayaklandırdı. Daha önce toplumsal konulara verdiği tepkilerle adından söz ettiren Yılmaz Morgül de konserinde bu konuya değinmeden edemedi. Hayvanların uyutulmasına tepki gösteren Morgül, "Bizi yaratan, hayvanları da yarattı. Ben de bir hayvanım, beni de uyutun. Onların aşılarını yaptırarak yaşatın diyeceğinize hayvanlara ötenazi hakkı diyorlar. Bütün köpekleri, kedileri öldürmek istiyorlar. O zaman beni de uyutun, öldürün. Allah'a karşı gelin" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
Yılmaz Morgül\'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun

Yılmaz Morgül, Hayvan Hakları, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Coşkun Barış: Güzel fikir 41 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: o kadar meraklıysan uyuttur kendini 39 0 Yanıtla
  • ferhat eser: mangal yürekli pempe adam uyutulmak istiyormuş hahahahaha :))) 33 6 Yanıtla
  • Recep Özdoğan: senin zaten uyanık durman hata 35 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kendi istiyorsa neden olmasın çok bunlardan 34 0 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Köpekleri uyutacaklar. Yazın çıkan plajlarda görünen domuzları değil. Yanlış anladın sen galiba 24 0 Yanıtla
  • Murat: Seni Allah Uyutsun. 24 0 Yanıtla
  • tayfun altay: ver kızım neşteri yılmaz abinin son bi isteği vR 18 1 Yanıtla
  • ömer özdaş: Sen zaten uyur gezer gibi bişeysin 15 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: intihar et bizde anlayalım bu bir kalkışma eylemidir falanda not al . 14 0 Yanıtla
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