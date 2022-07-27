Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi - Son Dakika
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Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi

27.07.2022 16:19

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti, tatil sezonunda soluğu Bodrum'da aldı. Çift, otel odası tutmak yerine lüks bir villa kiralamayı tercih etti. 7 günlüğüne kiralanan villaya toplamda 764 bin TL ödenmesi dikkat çekti.

Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te tatil yapan Dinçerler ve Hadise, bu sefer de Bodrum'a gitti.

764 BİN TL ÖDEDİLER

Akşam'da yer alan habere göre, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, göz önünde olmamak için otel yerine villa kiraladı. Tatilleri için kesenin ağzını açan çift, villayı 7 günlüğüne kiralayarak 42 bin euro yani 764 bin 400 TL ödedi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen ikili, deniz yerine de villadaki büyük havuzu tercih ediyor.

SOYADINI EKLEDİ

Sessiz sedasız evlenen ve nikah töreninden hiçbir kare paylaşmayan Hadise, geçtiğimiz günlerde TikTok ve Twitter hesaplarında isimlerinin yanına "Dinçerler" soyadını ekledi.

Tatil için kesenin ağzını açan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 764 bin TL'ye villa kiraladı
Tatil için kesenin ağzını açan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 764 bin TL'ye villa kiraladı
Tatil için kesenin ağzını açan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 764 bin TL'ye villa kiraladı
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Mehmet Dinçerler, Bodrum, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi - Son Dakika
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