Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi

Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te tatil yapan Dinçerler ve Hadise, bu sefer de Bodrum'a gitti.
Akşam'da yer alan habere göre, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, göz önünde olmamak için otel yerine villa kiraladı. Tatilleri için kesenin ağzını açan çift, villayı 7 günlüğüne kiralayarak 42 bin euro yani 764 bin 400 TL ödedi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen ikili, deniz yerine de villadaki büyük havuzu tercih ediyor.
Sessiz sedasız evlenen ve nikah töreninden hiçbir kare paylaşmayan Hadise, geçtiğimiz günlerde TikTok ve Twitter hesaplarında isimlerinin yanına "Dinçerler" soyadını ekledi.Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi
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