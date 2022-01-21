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Yılın enleri ödüllerini alacak - Son Dakika

Yılın enleri ödüllerini alacak

21.01.2022 11:35
Yılın enleri ödüllerini alacak

Gaziantep de düzenlenen ödül töreninde yılın enleri ödülleri ile buluşuyor.

Gaziantep de düzenlenen ödül töreninde yılın enleri ödülleri ile buluşuyor.

Organizatörlüğünü Sunucu Özlem Demir'in yaptığı gecenin yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular'ın üstlendiği organizson Gaziantep ilk kez düzenlenlenecek. The Green Park Hotel ev sahipliğinde yapılacak olan yolun enlerinin belirlendiği gece ünlü sanatçıların ve ulusal basın mensuplarının katılımıyla 22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Tuğba Özay ve ünlü Radyo Programcısı Afrikalı Ali'nin yapacağı gecede markaların değerini geniş kitlelere ulaştırması hedeflenirken, renkli geçmesi beklenen gece vizyonist eğlenmek isteyen, ilgi alanına yeni opsiyonlar eklemek isteyen herkes için farklı bir adres olacak.

Geceye ünlü yağmuru

Ödül Gecesine gecesine ünlü isimler de katılacak. Gecede yer alacak sanatçılar Songül Karlı, Fatih Bulut, Ardıç, Tuğba Ünsal ve Yiğit Mahzuni gibi isimler geceye damga vuracak.

Gecede yanı sıra kadına şiddet temalı gösteri Show, defile, bigbando gösteri ekibi sahnede yer alacak. - GAZİANTEP

Yılın enleri ödüllerini alacak
Yılın enleri ödüllerini alacak
Yılın enleri ödüllerini alacak
Yılın enleri ödüllerini alacak

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Melek Budak, Özlem Demir, Gaziantep, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yılın enleri ödüllerini alacak - Son Dakika Magazin


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