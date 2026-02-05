Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, geçtiğimiz gece katıldığı bir etkinlik çıkışında Fatih Ürek hakkında daha önce söylediği tartışmalı sözlere açıklık getirdi.
"Fatih'in uyanmaması iyi oldu" şeklindeki ifadesinin arkasında olduğunu belirten 62 yaşındaki sanatçı, durumun bir mucize gerektirdiğini vurgulayarak Ürek için "Yolu açık olsun" temennisinde bulundu.
Geceye damga vuran bir diğer detay ise Evcimik'in cesur kıyafet tercihi oldu. Giydiği transparan elbiseyle tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, hem açıklamaları hem de fit görünümüyle magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti.
Son Dakika › Magazin › Yonca Evcimik, Fatih Ürek'le ilgili sözlerinden geri adım atmadı! Giydiği transparan elbise de olay - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?