Yonca Evcimik, Fatih Ürek\'le ilgili sözlerinden geri adım atmadı! Giydiği transparan elbise de olay

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, geçtiğimiz gece katıldığı bir etkinlik çıkışında Fatih Ürek hakkında daha önce söylediği tartışmalı sözlere açıklık getirdi.

"FATİH ÜREK'İN YOLU AÇIK OLSUN"

"Fatih'in uyanmaması iyi oldu" şeklindeki ifadesinin arkasında olduğunu belirten 62 yaşındaki sanatçı, durumun bir mucize gerektirdiğini vurgulayarak Ürek için "Yolu açık olsun" temennisinde bulundu.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geceye damga vuran bir diğer detay ise Evcimik'in cesur kıyafet tercihi oldu. Giydiği transparan elbiseyle tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, hem açıklamaları hem de fit görünümüyle magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti.