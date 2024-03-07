YouTube\'da fenomen olmaya çalışan Çiçek ve İbrahim sert tepkiler alır

YouTube'da yeni fenomen olmaya başlayan Çiçek ve İbrahim yurt dışında popüler olan akımları yapmaya karar verirler. Çekmeye çalıştığı 'sevgi dolu' içerikler, uyguladıkları kişiler tarafından hoş karşılanmaz ve sert tepkiler alırlar.
Her şey kötüye gidiyor derken videoların ne kadar izlendiğini duyunca büyük bir şok yaşarlar.
Paşa, sevgilisi Jale'ye evlenme teklifi etmek için hazırlıklar yapar. Arkadaşları ve çalgıcılar Jale'nin evine saklanır. Ancak evde yalnız olduğunu düşünen Jale'nin gaz çıkarmasıyla bütün plan altüst olur. Ne yapacağını bilemeyen Paşa sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.
Hayati'nin sunumuyla 'Yaralı Show' programının yine birbirinden renkli konukları vardır. Program boyunca konuklarıyla uğraşan Hayati, büyük bir sürpriz yaşayınca soluğu karakolda alır.
Hüseyin, insanlar ile anlaşma yapıp, onların ruhlarını satın alıp karşılığında en çok istedikleri şeyleri onlara veren bir şeytandır. Bir grup genci ikna etmeye çalışan Hüseyin, gençlerin sundukları gerekçeleri gördükçe neye uğradığını şaşırır.
İsmail, sadece beş kelime konuşabilen bir avukattır. Müvekkilleri İbrahim ve Sadık kuyumcu soymuştur. İsmail'in sadece 5 kelime konuşabildiğini öğrenen hırsızlar tutuklanacaklarını düşünse de İbrahim onları aklamayı başarır. Ancak İbrahim ve Sadık'ın kurtulma sevinci onlara pahalıya patlar.
Hastalanan İbrahim ilgi istediği için eski sevgilisi Mehtap ile barışır. İbrahim'in annesi Yeter de gelince Mehtap ile Yeter arasında mücadele başlar. Annesi ve sevgilisi arasında kalan İbrahim ne yapacağını bilemez.
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Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısını öğrenen biri, bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a teklifte bulunur. Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leyla'nın peşine düşer. Dağhan ise Leyla'yı korumak ve bilgisayarı bulmak zorunda kalır. Diğer yandan Enver, babasına karşı yenilmemek için düğün hazırlıklarına başlar ve affedilmek için çaba sarf eder. Ekber ise Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir ve bunun arkasında kimin olduğunu araştırmaya başlar. Fatma ise Davut'u Fikriye ile baş başa görünce hesap sormaya kararlıdır. Aydan ise Dağhan'dan uzak durmaya çalışsa da onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer ve Gürkan'ın dikkatini çeker.
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerde yaşayan kadınlar, gençler ve kız çocuklarıyla buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis, ihtiyaçları yerinde gözlemledi ve destek çağrısında bulundu. Depremzede kadınların ve gençlerin sağlık, koruma, eğitim ve psikososyal destek gibi ihtiyaçlarına dikkat çeken elçiler, bölgedeki sorunların devam ettiğini vurguladı ve yardım çağrısında bulundu.
Şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da verdiği konserde sahnede kurtlarını döktü. Kırmızı elbisesiyle göbek atan Mosso, bir ara kendinden geçerek zıplaya zıplaya oynadı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne için inceleme başlattı.
Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında aşk söylentisine tepki göstererek "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla sohbet edebilirim bu kadar" dedi.
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.
Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta dengeler altüst olur. Latif Bey, Celal Ağa'yı zor bir duruma sokar. Ömer'in gördüğü rüya yol gösterir. Sultan, Osman Ağa ile ilgili sırrın ağırlığıyla mücadele ederken baraj kararını vermek zorundadır. Kara Ağaç, huzur bulacak mı yoksa büyük bir yangına mı dönüşecek?
Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne izleyicilerin tepkisi çekti.
Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
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