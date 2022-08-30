Ayna Karşısında Yılan Dansı Yaptı!

Serenay Sarıkaya son olarak mor büstiyeri ile ayna karşısında yılan dansı yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

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