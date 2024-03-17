Yunus Emre, telefonda baba olamayacağını öğrenince ağlamaktan konuşamadı

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Survivor'da aldığı cezalarla All Star'a damga vuran Yunus Emre özel hayatıyla da gündemde. Eşi Beria Özden'in hamile olduğunu iletişim ödülü aldığında öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçmuştu.

Ancak bu haberden kısa süre sonra Beria Özden bebeğini kaybettiğini açıkladı. Survivor 61. bölümde de telefonla eşi Yunus Emre ile görüşen Özden kötü haberi verdi.

Yunus Emre üzen haberi aldığında ağlamaktan konuşamadı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Beria Özden fragman sonrası kendisine inanmayanlara ve hamileliğinin yalan olduğunu söyleyenlere sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Mide filmi paylaşıyorum onu bile anlamayan var üzgünüm yeterince haddiniz olamayan konulara girmeyin başına gelmeden anlamayacaksınız mide operasyonu geçirdim sağlıklı olmayacaktı diyorum hala sallayan var siz ve vicdanınız yayını izlersiniz tamamını sonrası nefret kusarsınız."