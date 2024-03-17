Yunus Emre, telefonda baba olamayacağını öğrenince ağlamaktan konuşamadı - Son Dakika
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Yunus Emre, telefonda baba olamayacağını öğrenince ağlamaktan konuşamadı

Yunus Emre, telefonda baba olamayacağını öğrenince ağlamaktan konuşamadı

Survivor'da aldığı cezalarla All Star'a damga vuran Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, iletişim ödülü aldığında hamile olduğunu söyledi. Ancak kısa süre sonra Özden, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yunus Emre, bu haberi alınca ağlamaktan konuşamadı. Özden ise kendisine inanmayanlara ve hamileliğinin yalan olduğunu söyleyenlere sert çıktı.

17.03.2024 18:30  Güncelleme: 18:33
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Survivor'da aldığı cezalarla All Star'a damga vuran Yunus Emre özel hayatıyla da gündemde. Eşi Beria Özden'in hamile olduğunu iletişim ödülü aldığında öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçmuştu.

Ancak bu haberden kısa süre sonra Beria Özden bebeğini kaybettiğini açıkladı. Survivor 61. bölümde de telefonla eşi Yunus Emre ile görüşen Özden kötü haberi verdi.

Yunus Emre baba olamayacağını telefonda öğrendi! Ağlamaktan konuşamadı

Yunus Emre üzen haberi aldığında ağlamaktan konuşamadı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Beria Özden fragman sonrası kendisine inanmayanlara ve hamileliğinin yalan olduğunu söyleyenlere sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

Ekran Alıntısı

"Mide filmi paylaşıyorum onu bile anlamayan var üzgünüm yeterince haddiniz olamayan konulara girmeyin başına gelmeden anlamayacaksınız mide operasyonu geçirdim sağlıklı olmayacaktı diyorum hala sallayan var siz ve vicdanınız yayını izlersiniz tamamını sonrası nefret kusarsınız."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yunus Emre, telefonda baba olamayacağını öğrenince ağlamaktan konuşamadı - Son Dakika

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