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'Z kuşağına hitap etmek güzel' - Son Dakika

'Z kuşağına hitap etmek güzel'

22.12.2021 15:11
'Z kuşağına hitap etmek güzel'

Yorumcu İsmail Özkan, geçtiğimiz akşam Şişli'de bulunan Ramada Otel'de özel bir gecede sahne aldı. İşte detaylar...

Sahne öncesi basın mensuplarını yanıtlayan Özkan "Geçtiğimiz hafta yine burada Magazin Gazetecileri Derneği'nin yemeğinde sahne almıştım, bugün yine aynı yerde sahne alacağım." dedi. En son çıkardığı "Kıyım" şarkısının başarısı hakkında konuşan Özkan "Siz beni alaturka müzik ile tanıdınız yıllarca ama bu şarkı ile gerek radyolarda gerek de sosyal medyada en çok dinlenen, paylaşılan şarkısı oldu. Özellikle Z kuşağına da hitap eden bir şarkı yaptık. Bu şarkımı gençler pek sevmez diye düşünüyordum ama çok beğendiler, gençlere de bir eser bıraktığım için mutluyum." dedi.

Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde de sahne alan Özkan "Değerli basın mensubu arkadaşlarımın güzel ve anlamlı gecesinde sahne almak benim için de çok güzeldi. Beni yalnız bırakmadığınız için size de çok teşekkür ediyorum." dedikten sonra kendisini dinlemeye gelen dinleyicileri daha fazla bekletmeden hızlıca sahne çıktı. Sahnede hem eski hem de yeni şarkılarını seslendiren Özkan, dinleyicilerden tam not aldı.

'Z kuşağına hitap etmek güzel'
'Z kuşağına hitap etmek güzel'

Magazin Gazetecileri Derneği, Müzik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Z kuşağına hitap etmek güzel' - Son Dakika Magazin


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