Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası - Son Dakika
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Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası

11.06.2022 12:12
Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, boşanma kararı aldı. Boşanma kararı sonrası şok eden ihanet iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

"EVLİLİK İŞİNİ BECEREMEDİK"

Akış, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Ayrılık söylentilerini doğrulayan Tolga Akış, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."

"BİRBİRİMİZİN HAYATINDAN ÇIKMIYORUZ"

Bastık ise, "Çıkan boşanma haberleri ile ilgili... Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek.

Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" açıklamasını yaptı.

İHANET İDDİASI

Bu açıklamaların ardından Hürriyet'ten Orkun Ün, Zeynep Bastık ve Tolga Akış çiftinin boşanma kararının perde arkasını açıkladı.

İŞTE O YAZI:

"Zeynep ve Tolga 4 ay önce ayrılık kararı almış ama birlikte yaşamaya devam etmişler. a ki 1 ay öncesine kadar... Zeynep, beraber oturdukları evden 1 ay önce taşınmış. Ünlü şarkıcı, ev bakmaya da Tolga ile beraber gitmiş.

Düşünün... Ayrılık kararı alıyorsunuz ve ev bakmaya eşinizle beraber gidiyorsunuz. Bunu anca birbirlerine karşı duygusal bağı kalmayan insanlar yapabilir.

Şimdi sosyal medyada... "İkisi de zaten birbirini sevmiyordu" ya da "İhanet var" dedikoduları dolaşıyor.

Bilemem...

Ama iddialar arasında Tolga'nın gizli sevgilisine daire tuttuğu, Zeynep'in ikiliyi evde bastığı da var. Zeynep'in stilistiyle ilişki yaşadığı da..."

Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası
Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası
Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası
Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası

YORUMLAR
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Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası - Son Dakika

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