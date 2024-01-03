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Zeynep Demirel, aşkın geçici olduğunu ve depremin hayatlarına etkisini anlattı - Son Dakika
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Zeynep Demirel, aşkın geçici olduğunu ve depremin hayatlarına etkisini anlattı

Zeynep Demirel, NTV ekranlarında ailesiyle birlikte yaşadığı Kahramanmaraş depremini ve eşini Ceyda Düvenci ile olan sohbetinde aşka bakış açısını anlattı. Demirel, aşkın gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici olduğunu belirtirken, ilk heyecanın taşınamayacağını söyledi. Ayrıca, eşi Volkan ile zıt karakterde olduklarını ve depremin onların hayatına dokunduğunu ifade etti.

Zeynep Demirel, aşkın geçici olduğunu ve depremin hayatlarına etkisini anlattı
03.01.2024 - 22:39,
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Zeynep Demirel, NTV ekranlarında özel hayatından hayata bakış açısını, ailesiyle birlikte yaşadığı büyük Kahramanmaraş depremini, eşini Ceyda Düvenci ile sohbetinde cümlelere döktü...

Aşk geçici bir şey... İlk heyecanı biz taşıyamadık...

Zeynep Sever Demirel, aşka bakış açısını anlatırken: "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık!

Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı... " dedi.

Demirel: "Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir ben maneviyimdir, Volkan çok konfor düşkünüdür ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim, o mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir.

Onun depremden sonraki o manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmaması, hayalinde olan kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen, bir an bile düşünmeyip 'hayır ben Hatay'la devam edeceğim" demesi benim için yeniden aşık olma sebebi.

Bu depremden önce yoktu, deprem bizim hayatımıza o yönden de dokundu" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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