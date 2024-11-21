Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Seksi olmaya zorluyor ama olmuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Seksi olmaya zorluyor ama olmuyor

Zeynep Mansur\'dan Simge\'ye sert eleştiri: Seksi olmaya zorluyor ama olmuyor

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, meslektaşı Simge'nin sahne kıyafetlerini eleştirdi. Mansur, ''Simge seksi olmaya zorluyor ancak başarılı olamıyor. Açık giyinmesi basit duruyor. Seksilik, her yerini açmak değildir'' dedi. Mansur, 'en seksi kadın' seçilen Zeynep Bastık'ı da değerlendirdi: Güzel ve hoş bir hanım ama ona seksi denmesi mümkün değil

21.11.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İddialı sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Simge'ye meslektaşı Zeynep Mansur'dan çok sert eleştiriler geldi. Ünlü şarkıcı, ''Simge seksi olmaya zorluyor ama olmuyor. O kadar açık giymesi basit duruyor. Seksilik Simge'nin yaptığı gibi her yerini açmak değildir'' diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan bir ankette 'en seksi kadın' seçilen Zeynep Bastık ile ilgili de konuşan Zeynep Mansur, ''Güzel ve hoş bir hanım ama ona seksi denmesi mümkün değil'' dedi.

'GÜLŞEN'İN ÇİZGİSİ VAR'

TV8 mikrofonlarına konuşan ünlü şarkıcı, meslektaşlarının sahne kıyafetleri hakkında açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Seksilik bir insanda vardır ya da yoktur. Mesela Gülşen'in bir çizgisi var. Fiziği müsait. Kasları var ve giydikleri ucuz durmuyor. O da açık giyiniyor ama çok klas duruyor. Çünkü bir aurası var. Seksi diyebileceğimiz isimler Hadise ve tabii ki ben. Bu yakıştırmayı bana siz yaptınız. Ama uzun yıllardır bu sıfatı elinde tutan Ayşegül Aldinç'tir.''

Zeynep Mansur'un açıklamalarına Simge ve Zeynep Bastık cephesinden nasıl bir yanıt gelecek merak konusu.

Zeynep Bastık, Zeynep Mansur, Simge Sağın, Magazin, Ünlüler, 3-sayfa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Seksi olmaya zorluyor ama olmuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ertan Encü:
    Doğru 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Zeynep Mansur'dan Simge'ye sert eleştiri: Seksi olmaya zorluyor ama olmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.