Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı

01.09.2022 15:51

Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Çift, bu sabah İstanbul'da bir hastanede dünyaya gelen kızlarına Ela ismini verdi.

Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla göz dolduran Seda Bakan ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

Ali Erel ile 2014 yılında dünya evine giren oyuncu Seda Bakan 3 yıl kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. 3 yaşındaki kızları Leyla'ya kardeş yapma kararı alan Seda Bakan ve Ali Erel çifti geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini sevenleriyle paylaşmıştı.

Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oldu

KIZLARI ELA DOĞDU

Ünlü oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Bakan ve Ali Erel çiftinin ikinci kızları Ela bugün dünyaya geldi.

Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oldu

"HOŞ GELMİŞ MİNNOŞUMUZ"

Başarılı oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı Hadise de "Hoş gelmiş minnoşumuz" notuyla Bakan'ın mutluluğunu paylaştı.

Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oldu
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Seda Bakan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı - Son Dakika


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