Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla göz dolduran Seda Bakan ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ali Erel ile 2014 yılında dünya evine giren oyuncu Seda Bakan 3 yıl kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. 3 yaşındaki kızları Leyla'ya kardeş yapma kararı alan Seda Bakan ve Ali Erel çifti geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini sevenleriyle paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Bakan ve Ali Erel çiftinin ikinci kızları Ela bugün dünyaya geldi.
Başarılı oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı Hadise de "Hoş gelmiş minnoşumuz" notuyla Bakan'ın mutluluğunu paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı - Son Dakika