Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nden Türk Müziği Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nden Türk Müziği Konseri

Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi\'nden Türk Müziği Konseri

T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi müzik topluluğu, Türk sanat müziği ve Türk Halk müziği konseri düzenledi. Konserde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserleri seslendirildi.

08.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi müzik topluluğu Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda müzikseverlere Türk sanat müziği ve Türk Halk müziği ziyafeti çekti.

Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Türk Müziği Toplulukları ile "1 Sazdan 1 Sözden" Türk Sanat Müziği ve "7 Bölge 7 Türkü" Türk Halk Müziği konseri verdi. Türk Sanat Müziği Topluluğu'na Müzik Zümre Başkanı Kanun Öğretmeni Derya Avcı şeflik yaparken Türk Halk Müziği Topluluğu'na okul müdür başyardımcısı ve orkestra öğretmeni Caner Kiraz koroya şeflik yaptılar.

İki bölümden oluşan konsere öğrenci velilerinin yanı sıra halktan katılım da fazla oldu. Türk Sanat Müziğinde farklı makamlardan oluşan şarkılar, Türk Halk Müziğinde ise yedi bölgeden seçilen Türkülerden derlenen bir sunum gerçekleştirildi.

Konsere Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'la birlikte, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Solak ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü katıldılar. Okul Müdürü Süleyman Çalışır'ın Türk Müziği hakkında yaptığı açılış konuşması ile başlayan T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği konser müzik topluluklarını yöneten şeflere protokol tarafından gerçekleştirilen çiçek takdimi ile konser sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ziraat Bankası, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nden Türk Müziği Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:59 Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nden Türk Müziği Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement