Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşıyor - Son Dakika

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşıyor

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşıyor
Son Güncelleme: 24.08.2023 14:36

En son 2003 senesinde 'Dolu Düşün Boş Konuş' oyununda rol alan Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, Eugene Ionesco'nun yazdığı Muharrem Özcan'ın yöneteceği 'Kel Diva' oyununda tekrar bir araya geliyor. Ekim ayında sahnelenecek olan oyunun provasından ilk kareler, Oyun Atölyesi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Oyunda ayrıca Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç da rol alacak. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, Türk tiyatrosunun başarılı isimleri olarak biliniyor. İkili, 1992 yılında evlenmiş ve 2004 yılında boşanmıştı.

En son 2003 senesinde 'Dolu Düşün Boş Konuş' oyununda rol alan Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra tekrar aynı sahneyi paylaşacak. Çift, Eugene Ionesco'nun yazdığı Muharrem Özcan'ın yöneteceği 'Kel Diva' oyununun provalarına da başladı.

EKİM AYINDA SAHNELENECEK

Ekim ayında seyirci karşısına çıkacak olan Kel Diva oyununun provasından ilk kareler de Oyun Atölyesi'nin Instagram hesabından yayınlandı. Hazırlıkların devam ettiği oyunda Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'in yanı sıra Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç da rol alacak.

Türk tiyatrosunun iki başarılı ismi Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 1992 yılında dünya evine girmiş 2004 yılında da olaylı şekilde boşanmıştı.

İşte Kel Diva oyununun provasından kareler...

20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşacak olan eski eşler Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi
20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşacak olan eski eşler Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi
20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşacak olan eski eşler Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi
20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşacak olan eski eşler Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi

Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşıyor - Son Dakika
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