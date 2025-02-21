Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar

Geniş Video İzle

TV8'in popüler programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de sıra dışı bir gün yaşandı. Programa katılan Afrikalı yarışmacı Umu'nun gününde Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar, Afrika'ya özgü kıyafetler giydi. Yöresel kıyafetler giyen Topal ve yarışmacılar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

21.02.2025 16:04  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Afrikalı Umu'nun yarıştığı günde Zuhal Topal, Afrika'ya özgü kıyafetle yayına geldi. Zuhal Topal'ın o hali sosyal medyada beğeni topladı.

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Afrika rüzgarları esti. Programın son bölümünde Afrikalı Umu yarıştı.

AFRİKA KIYAFETLERİ GİYDİLER

Umu, yarışmacılara ve Zuhal Topal'a kendi yöresine ait yemekleri yaptı ve yöresel kıyafet giydi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zuhal Topal ile yarışmacılar da Umu'yu yalnız bırakmayarak programa Afrika'ya özgü kıyafetlerle geldiler. Afrika danslarıyla ve kıyafetleriyle renk katılan program sosyal medyada gündem oldu.

Zuhal Topal\'la Yemekteyiz\'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar

Sosyal Medya, Zuhal Topal, Televizyon, Magazin, Afrika, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz:
    gereksiz bir porağram 25 1 Yanıtla
  • Casper:
    Alaycı Dalga Geçiyor Ciddi Duruşu Yok 8 1 Yanıtla
  • M M:
    Başlığa gel.Afrika kıyafeti 5 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    kepazelik 3 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    gassal yıkayınca film başlayacak ama hala işin dalgasındalar 2 0 Yanıtla
  • Nazife:
    bu program yayindamı . 0 0 Yanıtla
  • 6490203:
    neeeee 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.