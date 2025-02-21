TV8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Afrikalı Umu'nun yarıştığı günde Zuhal Topal, Afrika'ya özgü kıyafetle yayına geldi. Zuhal Topal'ın o hali sosyal medyada beğeni topladı.
Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Afrika rüzgarları esti. Programın son bölümünde Afrikalı Umu yarıştı.
Umu, yarışmacılara ve Zuhal Topal'a kendi yöresine ait yemekleri yaptı ve yöresel kıyafet giydi.
Zuhal Topal ile yarışmacılar da Umu'yu yalnız bırakmayarak programa Afrika'ya özgü kıyafetlerle geldiler. Afrika danslarıyla ve kıyafetleriyle renk katılan program sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Magazin › Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar! Programa Afrika kıyafetiyle çıktılar - Son Dakika
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