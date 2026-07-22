Dutlulu'nun Rant İddiaları ve Mahkeme Kararı - Son Dakika
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Dutlulu'nun Rant İddiaları ve Mahkeme Kararı

Dutlulu\'nun Rant İddiaları ve Mahkeme Kararı
22.07.2026 00:17
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Besim Dutlulu, haksız görevden alma ile ilgili mahkemeyi kaybetti. İddialar gündemde.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 9 Haziran 2025’te yaşamını yitirmesinin ardından, belediye meclisi kararıyla yerine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi.

Görevi devralan Dutlulu, merhum Başkan Zeyrek'in cenaze töreninin yapıldığı gün, Akhisar'da bulunan eksik bir fabrikaya onay verildiği ve 30 milyon TL danışmanlık ücreti talep edildiği iddialarını gündeme getirmişti. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan Dutlulu, belediye bünyesindeki bir "rant çetesine" müdahale ettiğini ileri sürerek Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar’ı görevden almıştı.

Başkan Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu ortamda hiçbir bürokrat veya siyasetçi hırsızlık yapmaya cesaret edemez. Zaten bizim belediyede de bir kuruş suiistimal yok. Ama Ferdi Başkan hayattayken görevden alacağı 'rant çetesi'ne ben müdahale edip görevden uzaklaştırdığım için bu kişilerin asılsız iftiraları ile karşı karşıyayız. Aslında hikayelerin temelinde Ferdi Başkanın cenazesinin olduğu gün apar topar verilmeye çalışılmış bir fabrika ruhsatı ve karşılığında istenen 30 milyon danışmanlık parası vardı. Ruhsatı iptal ettirdim, bu işi yaptığı iddia edilen bürokratı görevden aldım."

Görevden alınan Oğuz Murat Pınar'ın başlattığı hukuk mücadelesinde Manisa 1. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, yapılan görev değişikliğinin gerekçesiz ve dayanaksız olduğunu belirterek işlemi iptal etti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı hakkında görevini gereği gibi yapmadığına ilişkin nesnel ve hukuken kabul edilebilir herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, görev değişikliğinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun gerekçelerle açıklanamadığı, takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanıldığı tespit edilmiştir."

Mahkeme ayrıca, haksız görevden alma nedeniyle Oğuz Murat Pınar’ın bu süreçte uğradığı tüm parasal kayıpların yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine karar verdi.

Halit Tunç/İzmir

Kaynak: Haber Platformu

Manisa Belediyesi, Besim Dutlulu, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Manisa Belediyesi Dutlulu'nun Rant İddiaları ve Mahkeme Kararı - Son Dakika

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