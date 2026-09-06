2026 KPSS Lisans oturumu tamamlandı, 1 milyon 708 bin aday ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15'te başladı ve 12.25'te tamamlandı. Türkiye genelinde 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu sınav, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 145 sınav merkezinde yapıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgiye göre adayların 1 milyon 98 bin 705'i kadın, 609 bin 624'ü erkeklerden oluştu. Sınava 6 bin 197 engelli aday ile ceza infaz kurumlarındaki 258 tutuklu veya hükümlü de katıldı. Kimlik ve giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alınan adaylardan saat 10.00'dan sonra gelenler binalara kabul edilmedi.

Genel Yetenek bölümünde Türkçe ve matematik, Genel Kültür bölümünde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler soruları yöneltildi. Adaylara 120 soru için 130 dakika verildi. Ünye'de 17 okulda 5 bin 634 aday memur olabilmek için ter döktü.

KPSS maratonu 12 ve 13 Eylül'de Alan Bilgisi oturumlarıyla sürecek. Sonuçların ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026'da açıklanması bekleniyor.