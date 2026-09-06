2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı, adaylar ÖSYM'den alabilecek - Son Dakika
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2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı, adaylar ÖSYM'den alabilecek

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı, adaylar ÖSYM\'den alabilecek
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin sitesinden alabilecek; sınav saat 10.15'te başlayacak ve saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 120 soru için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek. ÖSYM, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günleri yapılacak. 12 Eylül'deki ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum saat 14.45'te başlayacak. 13 Eylül'deki oturum ise saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı, adaylar ÖSYM'den alabilecek - Son Dakika

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