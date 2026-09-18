2026 KPSS ön lisans giriş belgesi için adayların bekleyişi sürüyor

2026 KPSS ön lisans sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgesi için beklemeye devam ediyor. Günler geçtikçe adayların sabırsızlığı artıyor.

Adayların en çok sorduğu soru ise "KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak?" oluyor.

Sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.