2026 KPSS Ön Lisans sınavına 20 gün kaldı, adaylar sınav yerlerini bekliyor

2026 KPSS Ön Lisans sınavı için heyecan artıyor. 4 Ekim'de yapılacak sınava 20 gün kaldı.

Adaylar sınav hazırlıklarını sürdürürken sınav giriş belgelerini kontrol ediyor. KPSS Ön Lisans sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor.