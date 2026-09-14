2026 KPSS Ön Lisans sınavına 20 gün kaldı, adaylar sınav yerlerini bekliyor
4 Ekim'de yapılacak 2026 KPSS Ön Lisans sınavına 20 gün kaldı. Adaylar sınav giriş belgelerini kontrol ederken sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
2026 KPSS Ön Lisans sınavı için heyecan artıyor. 4 Ekim'de yapılacak sınava 20 gün kaldı.
Adaylar sınav hazırlıklarını sürdürürken sınav giriş belgelerini kontrol ediyor. KPSS Ön Lisans sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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