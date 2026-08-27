2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı

2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı
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KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı, son tarih 8 Eylül 2026.

Lise mezunu olarak kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı. Memuriyet hedefi bulunan adaylar, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte işlemlerin nasıl yapılacağını ve hangi şartların aranacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek başvurular için adayların işlemlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

27 Ağustos'ta başlayan başvurular 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu nedenle KPSS'ye girmek isteyen lise mezunu adayların başvuru süresini kaçırmaması önem taşıyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav hazırlıklarına devam edecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav başvuru işlemini seçerek kişisel ve öğrenim bilgilerini kontrol edecek. Gerekli bilgilerin tamamlanmasının ardından KPSS lise başvuru işlemi tamamlanabilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzunda yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos, Memur, Eylül, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı - Son Dakika

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