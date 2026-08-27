2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı

2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı
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KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026'da başladı, sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 itibarıyla başladı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvuran adayların sınava katılabilmeleri için belirlenen sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzuna göre sınav başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Ücretler, ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarının ATM'leri üzerinden ya da ÖSYM'nin resmi internet sitesi kullanılarak banka veya kredi kartı ile ödenebiliyor.

KPSS Ortaöğretim başvuru şartları da duyuruldu. Adaylarda şu genel şartlar aranıyor: Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak (meslek veya sanat okulu mezunları için 15 yaş ve kazai rüşt şartı geçerli), kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan (kasten işlenen suçlar, devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık vb.) mahküm olmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen askerlik şartını taşımak, görevi devamlı yapmaya engel akıl hastalığı bulunmamak ve tercih edilecek kadrolar için aranan diğer şartları sağlamak.

Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos, Memur, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı - Son Dakika

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