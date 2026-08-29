2026-KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı
2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı, 8 Eylül'de sona erecek.
2026- KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilir.
Başvuru süreci 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlayıp sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.
2026-KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül, sınavı ise 1 Kasım 2026'da yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Memur › 2026-KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?