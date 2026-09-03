AGS sonuçlarının ardından öğretmen adayları 2026 için MEB'i bekliyor - Son Dakika
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AGS sonuçlarının ardından öğretmen adayları 2026 için MEB'i bekliyor

AGS sonuçlarının ardından öğretmen adayları 2026 için MEB\'i bekliyor
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Temmuzdaki AGS sonuçlarının açıklanmasıyla öğretmen adayları, MEB'in 2026 atama kontenjanlarına odaklandı. Bakanlık henüz resmi açıklama yapmadı; kulislerde bu yıl 15-20 bin atama konuşulurken, geçen yıl en yüksek kontenjan Sınıf Öğretmenliğindeydi.

Temmuz ayında yapılan Milli Eğitim Giriş Sınavı (AGS) sonuçları 26 Ağustos'ta açıklandı. Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı için duyuracağı atama kontenjanlarına odaklandı. Bakanlık, Öğretmen Akademisine alınacak öğretmen sayısı ve branşlara göre kontenjan dağılımı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kulislerde ve haber kaynaklarında bu yıl 15-20 bin öğretmenin Milli Eğitim Akademisine alınacağı konuşuluyor. Geçen yıl en büyük kontenjan 2 bin 816 kişiyle Sınıf Öğretmenliğine ayrılırken, bin 798 kişiyle Özel Eğitim Öğretmenliği ikinci sırada yer almıştı. İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Okul Öncesi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık branşları da yüksek kontenjanlarla öne çıkmıştı. Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi, Tarih ve Coğrafya gibi alanlarda ise daha sınırlı kontenjanlar kullanılmıştı.

Öğretmen adaylarının tercih döneminde geçmiş yıllardaki branş dağılımını göz önünde bulundurması gerekiyor. Ancak asıl belirleyici olan, MEB'in ihtiyaç planlaması doğrultusunda yapacağı resmi duyuru ve atama takvimi olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur AGS sonuçlarının ardından öğretmen adayları 2026 için MEB'i bekliyor - Son Dakika

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