Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi için 33 çağrı karşılama personeli alınacak - Son Dakika
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Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi için 33 çağrı karşılama personeli alınacak

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi için 33 çağrı karşılama personeli alınacak
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Antalya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde görevlendirilmek üzere 33 çağrı karşılama personeli için hizmet alımı ihalesi başlattı. Alım, devlet memuru statüsünde değil; personel yüklenici firma üzerinden çalışacak. İhale 22 Eylül 2026'da yapılacak, vatandaşların doğrudan başvurusu bulunmuyor.

Antalya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 33 çağrı karşılama personeli için hizmet alımı ihalesi başlattı. Resmi ilana göre süreç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde açık ihale usulüyle yürütülecek. İhaleyi kazanan şirket, personeli istihdam ederek merkezde görevlendirecek.

İlanda KPSS şartı aranmıyor ancak bu durum, adayların doğrudan kamu kadrosuna atanacağı anlamına gelmiyor. Alım, devlet memuru veya sözleşmeli personel statüsünde değil; personel yüklenici firma üzerinden çalışacak. Bu nedenle süreç klasik kamu personeli alımlarından farklı ilerliyor.

İhale, 22 Eylül 2026'da yapılacak. Bu tarih, bireysel başvuru tarihi değil; hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirileceği gündür. İhalenin ardından yüklenici firmanın belirlenmesi ve personel temin sürecinin başlaması bekleniyor. Vatandaşların başvuruları için henüz bir adres veya tarih açıklanmadı.

Mevcut aşamada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne doğrudan personel başvurusu yapılabilecek bir süreç bulunmuyor. Önce şirketlerin katılacağı ihale tamamlanacak, ardından yüklenici firma üzerinden alıma ilişkin şartlar netleşecek. Adayların ihale sonrası resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Antalya'daki ilanın ardından diğer illerdeki 112 Acil Çağrı Merkezleri için benzer hizmet alımı ilanları beklenebileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için yalnızca Antalya'ya özel bir süreç yürütülüyor. Diğer illere ilişkin kontenjan ve tarih bilgisi henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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