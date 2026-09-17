BDDK, İstanbul için 135 meslek personeli alımında giriş sınavı ilanı yayımladı

BDDK, İstanbul için 135 meslek personeli alımında giriş sınavı ilanı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BDDK, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 135 meslek personeli alımı için giriş sınavı ilanı yayımladı. Başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet'teki Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alınacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul'da istihdam edilmek üzere 135 meslek personeli alımı için giriş sınavı ilanı yayımladı.
Alımlar; Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında yapılacak.
Başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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