Çalışan Anne-Babalara Okul Uyum İzni

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukları ilk kez okula başlayacak çalışan anne ve babalar için yeni bir uygulama başlatıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Düzenleme kapsamında, çocuğu okul öncesi eğitime veya ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak MEB bünyesindeki memurlar, uyum eğitimi süresince çocuklarının okula uyum sürecine eşlik edebilmek için günde 3 saate kadar izinli sayılabilecek. Amaç, anne ve babaların çocuklarını okula bırakması, öğretmenleriyle görüşmesi ve ilk günlerde yaşanabilecek uyum sorunlarında yanlarında olmasını sağlamak.