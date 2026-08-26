Emekli Maaşları Enflasyona Göre Değişecek
Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı enflasyonla belirlenecek, zam oranları netleşecek.
Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı, enflasyon rakamına bağlı olarak değişecek. Bu tarihte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a enflasyon tahminlerine göre maaş hesaplamalarını yaptı ve net rakamı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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