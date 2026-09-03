Enflasyon Memur Zammını Eriyor: İki Aylık Artış Yüzde 3,68 - Son Dakika
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Enflasyon Memur Zammını Eriyor: İki Aylık Artış Yüzde 3,68

Enflasyon Memur Zammını Eriyor: İki Aylık Artış Yüzde 3,68
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TÜİK, Ağustos enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı; böylece Temmuz ve Ağustos'un toplamı yüzde 3,68'e ulaştı. Bu oran, memurların ikinci yarıyıl için aldığı yüzde 7'lik zamın yarısından fazlasını eritti, reel kaybın süreceğine işaret ediyor.

TÜİK, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,86 olduğundan açıklanan oran beklentiye yakın gerçekleşti. Daha önce Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak duyurulmuştu; böylece iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,68'e ulaştı.

Memurlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam almıştı. Ancak ilk iki ayın enflasyon verileri, bu artışın yarısının geride kaldığını gösteriyor. Kümülatif enflasyonun yüzde 3,68 olması, memur maaş artışının önemli bölümünün enflasyon karşısında eridiği anlamına geliyor. Temmuz ve Ağustos aylarındaki veriler, memur maaşlarında reel kaybın devam edeceğine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısı için belirlenen zam oranının kalan kısmı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Enflasyon Memur Zammını Eriyor: İki Aylık Artış Yüzde 3,68 - Son Dakika

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