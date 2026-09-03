İlk iki ayda emekli zammı yüzde 3,65 oldu; enflasyon mayısta yıllık yüzde 31,51\'e geriledi

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 oldu. Emekli maaşları altı aylık enflasyona göre belirlendiği için bu veriler, ocak zammının hesaplanmasında kritik önem taşıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı zam oranında kullanılacak ilk iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı, aralık ayına kadar açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Haziran döneminde ise altı aylık enflasyon yüzde 6,09 olmuş ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam almıştı.

Memur ve memur emeklileri, temmuzda yüzde 6,09 enflasyon farkının yanı sıra yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 13,52 artış elde etmişti. Emeklilerin maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında ne kadar etkili olacağı önümüzdeki dönemde izlenecek.