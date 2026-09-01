İstanbul Zabıta Teşkilatı'nın 200. Yıl Dönümü Taksim'de Coşkuyla Kutlandı, Daire Başkanı Alper'den 3600 Ek Gösterge Talebi
İstanbul Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başlayan törende, tarihten günümüze zabıta kıyafetleri sergilendi ve İBB Mehteran Takımı konser verdi.
İstanbul Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim'de kutlandı. Tören, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tarihten günümüze zabıta kıyafetlerinin sergilendiği törende İBB Mehteran Takımı konser verdi.
Törende konuşan İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, 39 ilçede görev yapan zabıtaların gününü kutladı. Alper, 200 yıldır İstanbul zabıtasının kentin huzurunu, nizamını ve kamu düzenini koruduğunu belirterek, 16 milyon İstanbullu için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca zabıtaların özlük hakları ve 3600 ek gösterge beklentilerinin karşılanmasını, Zabıta Akademisi konusunda çalışma yapılmasını istedi. Konuşmaların ardından zabıta ekipleri vatandaşlara karanfil dağıttı.
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