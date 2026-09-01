Kamuda çalışan velilere yeni izin: 2026-2027 uyum haftasında günde 3 saat

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum haftasında, kamuda çalışan velilerden birinin günlük 3 saate kadar idari izinli sayılmasını sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kamu kurumlarına gönderdiği yazı doğrultusunda, veliler talep etmeleri halinde çocuklarının ders saatlerine uygun olarak bu izinden yararlanabilecek.

Uygulama, 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum eğitimleriyle sınırlı kalmayacak; aile katılımı, 'Ailemle Okul Yolu Programı' adı altında eğitim öğretim yılı boyunca sürecek. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında yürütülen programla okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kamu çalışanı veliler için getirilen uygulamanın Kahramanmaraş'ta da geçerli olması bekleniyor.