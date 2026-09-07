Malatya'da norm fazlası öğretmenlerin atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika
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Malatya'da norm fazlası öğretmenlerin atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak

Malatya\'da norm fazlası öğretmenlerin atama sonuçları 8 Eylül\'de açıklanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi kapsamında Malatya'daki norm kadro fazlası öğretmenler için tercih süreci 7 Eylül saat 16.00'da sona eriyor. Atama sonuçları 8 Eylül'de MEBBİS'ten duyurulacak, yerleşemeyenler için resen atama uygulanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme takvimi kapsamında Malatya'da görev yapan öğretmenler için tercih süreci 4 Eylül'de başladı. Başvurular bugün, 7 Eylül saat 16.00'da sona erecek. Öğretmenlerin merakla beklediği atama sonuçları ise 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

Malatya'daki norm kadro fazlası öğretmenler, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlarını MEBBİS üzerinden kontrol edebilecek. Bunun yanı sıra Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyurular da takip edilebilecek. Tercih başvurularının değerlendirilmesinde öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanları dikkate alınacak. Hizmet puanlarının eşitliği durumunda hizmet süresi gibi diğer kriterler devreye girecek.

Tercihleri doğrultusunda yerleşemeyen ya da tercih yapmayan öğretmenler için resen atama uygulanabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yeni görev yerlerine geçiş süreci başlayacak. MEB takvimine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Böylece Malatya'da yer değiştirecek öğretmenler için yeni görev yerlerine geçiş süreci resmen başlamış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Malatya'da norm fazlası öğretmenlerin atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika

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