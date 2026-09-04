MEB, 2026 öğretmen yer değiştirme takvimini açıkladı; başvurular 4 Eylül\'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı norm kadro ve ihtiyaç fazlası öğretmen atama sürecinin takvimini resmen açıkladı. Bakanlık bünyesindeki kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme başvuruları 4 Eylül 2026'da başlayacak, 7 Eylül Pazartesi saat 16.00'da sona erecektir. Başvurular, MEBBİS elektronik başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Norm kadro fazlası öğretmenler, hizmet puanı ve hizmet süresi dikkate alınarak tercih yapacak. Başvuruların son gün saat 16.00'ya kadar onaylanması gerekiyor. Atama sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Yer değiştirme işlemleri iki aşamalı yürütülecek: Önce ihtiyaç veya norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin atamaları tamamlanacak, ardından kalan kontenjanlara sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak.

Başvuru sonrası boş kalan kadrolar için önemli bir uyarı yapıldı: Tercih yapmayan veya yerleşemeyen norm fazlası öğretmenler, valiliklerce re'sen atama işlemine tabi tutulabilir. Bu nedenle öğretmenlerin mağduriyet yaşamamak için başvuru ve tercihlerini dikkatle tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.