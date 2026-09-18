MEB\'de 1 milyon öğretmene haftada 20-22 saat ders dışı zaman kalıyor

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan yaklaşık 1 milyon 50 bin öğretmen, toplam 3 milyon 582 bin memurun yaklaşık %30'unu oluşturuyor.

Okulda zorunlu asgari ders yükü sınıf öğretmenlerinde 18, branş öğretmenlerinde 15 saat. Haftada 5 gün ve toplam 40 saatlik mesai dikkate alındığında, ek ders almayan öğretmenlere haftada 20-22 saat ders dışı zaman kalıyor.