MEB\'de 1 milyon öğretmene haftada 20-22 saat ders dışı zaman kalıyor

MEB'de 1 milyon öğretmene haftada 20-22 saat ders dışı zaman kalıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB'de görevli yaklaşık 1 milyon 50 bin öğretmen, toplam 3 milyon 582 bin memurun yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Haftalık 40 saatlik mesai içinde ek ders almayan öğretmenlerin ders dışı zamanı 20-22 saati buluyor.
Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan yaklaşık 1 milyon 50 bin öğretmen, toplam 3 milyon 582 bin memurun yaklaşık %30'unu oluşturuyor.
Okulda zorunlu asgari ders yükü sınıf öğretmenlerinde 18, branş öğretmenlerinde 15 saat. Haftada 5 gün ve toplam 40 saatlik mesai dikkate alındığında, ek ders almayan öğretmenlere haftada 20-22 saat ders dışı zaman kalıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sizin düşünceleriniz neler ?