MEB öğretmenlerin iller arası mazeret atama takvimini açıkladı, başvurular 9 Eylül'de başladı - Son Dakika
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MEB öğretmenlerin iller arası mazeret atama takvimini açıkladı, başvurular 9 Eylül'de başladı

MEB öğretmenlerin iller arası mazeret atama takvimini açıkladı, başvurular 9 Eylül\'de başladı
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MEB, kadrolu öğretmenlerin 2026 ikinci dönem iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimini duyurdu. Aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi mazeretlerle başvurular 9-14 Eylül'de alınacak, tercihler 16-17 Eylül'de yapılacak ve sonuçlar 18 Eylül'de açıklanacak.

MEB, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı ikinci dönem iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mevzuat mazeretleriyle görev yeri değişikliği isteyenler için süreç iki aşamalı olacak.

Ön başvuru ve belge onayı 9 Eylül'de başladı, 14 Eylül saat 16.00'da bitecek. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Onaylanmayanlar tercih ekranına giremeyecek.

Onaylanan öğretmenlerin tercih başvuruları 16 Eylül'de başlayacak ve 17 Eylül saat 16.00'da sona erecek. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Atama sonuçları 18 Eylül'de açıklanacak; aynı gün tebligat ve ilişik kesme işlemleri de yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur MEB öğretmenlerin iller arası mazeret atama takvimini açıkladı, başvurular 9 Eylül'de başladı - Son Dakika

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