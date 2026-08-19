Memurlar ve Emekliler Ayrıştırıldı
Avşar, emekli sisteminde memur ve emeklilerin ayrıştırıldığını ve seyyanen zammın engellendiğini belirtti.
Avşar, Emekli Sandığı sisteminin kuruluşundan bu yana 75 yıllık sürede ilk kez memur ve memur emeklilerinin birbirinden ayrıştırıldığını belirtti. Yasalara eklenen hukuka aykırı bir cümle ile seyyanen zammın emeklilere yansımasının kasıtlı olarak engellendiğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Memur › Memurlar ve Emekliler Ayrıştırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?