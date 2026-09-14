Öğretmenlerin 2026 ikinci iller arası yer değiştirme takvimi belli oldu - Son Dakika
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Öğretmenlerin 2026 ikinci iller arası yer değiştirme takvimi belli oldu

Öğretmenlerin 2026 ikinci iller arası yer değiştirme takvimi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görev yeri değiştirmek isteyen öğretmenler için 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Tercih dönemine ilişkin başvuru ve atama tarihleri netleşti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görev yeri değişikliği yapmak isteyen öğretmenler için 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin takvimini açıkladı.

Bakan Tekin'in açıklamasıyla, öğretmenlerin beklediği 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercih dönemi için resmi takvim belli oldu; başvuru ve atama tarihleri netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Öğretmenlerin 2026 ikinci iller arası yer değiştirme takvimi belli oldu - Son Dakika

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