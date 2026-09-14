Öğretmenlerin 2026 ikinci iller arası yer değiştirme takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görev yeri değişikliği yapmak isteyen öğretmenler için 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin takvimini açıkladı.

Bakan Tekin'in açıklamasıyla, öğretmenlerin beklediği 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercih dönemi için resmi takvim belli oldu; başvuru ve atama tarihleri netleşti.