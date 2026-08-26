ÖSYM'den Sınav Sonuçlarıyla İlgili Hata Açıklaması - Son Dakika
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ÖSYM'den Sınav Sonuçlarıyla İlgili Hata Açıklaması

ÖSYM\'den Sınav Sonuçlarıyla İlgili Hata Açıklaması
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ÖSYM, 2026-MEB-AGS sonuçlarının geri çekilmesinin puan hesaplama hatasından kaynaklandığını duyurdu.

26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-MEB-AGS ve 2026-ÖABT sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldıktan kısa süre sonra sistemden kaldırıldı. Bu durum, sınava giren adayların gündemine oturdu ve sonuçların neden geri çekildiği merak edilmeye başlandı.

ÖSYM, yaşanan gelişme sonrası resmi bir açıklama yaparak belirsizliği sona erdirdi. Kurum, sonuçların kaldırılmasının nedeninin puan hesaplama aşamasında kullanılan alt test soru ağırlıklarıyla ilgili bir hata olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre 80 sorudan oluşan AGS Testindeki 6 alt testin soru ağırlıkları hesaplanırken 2026 yılı yerine 2025 yılına ait ağırlıklar dikkate alındı.

ÖSYM, adayların doğru ve yanlış cevap sayılarında herhangi bir hata bulunmadığını özellikle vurguladı. Sınav cevaplarının değerlendirilmesinde veya doğru-yanlış sayılarının belirlenmesinde sorun olmadığı, yapılacak değişikliğin yalnızca puan hesaplama aşamasındaki soru ağırlıklarıyla ilgili olduğu ifade edildi. Bu nedenle adayların cevaplarının yeniden değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Puanlar, bu kez 2026 yılına ait doğru ağırlıklar kullanılarak yeniden hesaplanacak. ÖSYM, bu işlem tamamlandıktan sonra adayların sonuç belgelerinin yeniden oluşturulacağını ve sistemdeki sonuçların güncellenmiş olacağını duyurdu. Ağırlıkların değişmesi nedeniyle bazı adayların puanlarında farklılık oluşması mümkün olabilecek ancak bu değişiklik sınav cevaplarından kaynaklanmayacak.

Sonuçların yeniden ne zaman açıklanacağı da adayların takip ettiği konular arasında. ÖSYM, güncellenen sonuç açıklama belgelerinin gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacağını bildirdi. Ancak kesin bir saat bilgisi paylaşılmadı. Adayların sonuç ekranlarını kontrol etmeleri ve ÖSYM duyurularını takip etmeleri gerektiği belirtildi.

2026-MEB-AGS, Milli Eğitim Akademisi sürecinde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Adaylar, açıklanan sonuçlarla birlikte puan ve sıralamalarını öğrenerek sonraki süreçle ilgili durumlarını değerlendirecek. ÖABT sonuçları da aynı süreçte büyük önem taşıyor ve öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor.

Sonuçların kısa süre içinde sistemden kaldırılması adaylarda merak uyandırmış, bazı adaylar puanlarının değişip değişmeyeceğini araştırmıştı. ÖSYM'nin açıklamasıyla birlikte sonuçların geri çekilmesinin teknik bir puan hesaplama hatasından kaynaklandığı netlik kazandı. Gözler, güncellenmiş sonuçların yeniden yayımlanmasına çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Memur ÖSYM'den Sınav Sonuçlarıyla İlgili Hata Açıklaması - Son Dakika

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