ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumlarını tamamladı
ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumlarını gerçekleştirdi. İlk oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, ikinci oturum Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında yapıldı; adaylar sınavlara katıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarını yaptı.
Alan Bilgisi 1. oturumu Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında; 2. oturumu ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında düzenlendi.
Sınav, ÖSYM tarafından organize edildi ve ilgili alanlardaki adaylar oturumlara katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Memur › ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumlarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?