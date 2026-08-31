Pilota Yeşil Pasaport Talebi Meclis'te - Son Dakika
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Pilota Yeşil Pasaport Talebi Meclis'te

Pilota Yeşil Pasaport Talebi Meclis\'te
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Meclis'te, pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport kapsamına alınması talebi konuşuldu.

Kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak bilinen hususi damgalı pasaport, dünya genelinde 160'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Kamu çalışanları başta olmak üzere bazı meslek gruplarının yararlandığı bu uygulamaya pilot ve kabin memurlarının da dahil edilmesi talebi Meclis gündemine taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Türkiye'de görev yapan pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığı soruldu. Bakan yanıtında, uçuş ekibi üyelerine yönelik ulusal kriterlerin ICAO ve EASA düzenlemelerine uygun olduğunu, yurt dışı görevlerinde Uçak Mürettebatı Belgeleri ile pasaportsuz/vizesiz geçiş ve 48-72 saat konaklama imkanı tanındığını belirtti.

Ayrıca mevcut uygulamaların uluslararası ölçekte kabul görmüş, mütekabiliyet ilkelerine uygun ve sorunsuz işlediğini ifade eden Uraloğlu, ilave bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığını, vize ve giriş prosedürlerinin Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin ise İçişleri Bakanlığı yetki alanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Pilota Yeşil Pasaport Talebi Meclis'te - Son Dakika

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