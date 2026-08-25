Raporlu Memurlara Disiplin Cezası Tebliği - Son Dakika
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Raporlu Memurlara Disiplin Cezası Tebliği

Raporlu Memurlara Disiplin Cezası Tebliği
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Raporlu olan memurların disiplin cezası tebliğine engel olmadığı, hukuki bir durumdur.

Kamuda disiplin cezası alan memurların sağlık raporu nedeniyle tebligattan kaçınıp kaçınamayacağı tartışılıyor. Mevzuata göre memurun hastalık izninde bulunması, tek başına disiplin cezasının tebliğine engel değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda hastalık iznindeki memura ceza tebliğ edilemeyeceğine ya da tebligatın rapor sonrasına bırakılacağına dair özel hüküm bulunmuyor.

Kanunun 132. maddesine göre disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder; 135. maddede itiraz süresi tebliğden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Disiplin Yönetmeliği'nin 33. maddesinde ise cezaların karar tarihini izleyen 15 gün, memurluktan çıkarma cezasında 7 gün içinde tebliğ edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Savunma hakkı ile tebligat süreci farklı aşamalardır. 657'nin 130. maddesi gereği savunma alınmadan ceza verilemez ve en az 7 gün süre tanınır. Raporlu olmak soruşturmayı otomatik durdurmaz; ağır hastalık veya yatış gibi durumlar somut olayda ayrıca değerlendirilir.

Danıştay 12. Dairesi bir kararında, raporlu olmanın disiplin işlemlerine mutlak engel olmadığına işaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 25 Haziran 2024 tarihli görüşü de aynı yöndedir: sağlık izni kullanan memura tebligat yapılabilir.

Tebligatın 7201 sayılı Kanun'a uygun olması, muhataba ulaşması ve tebliğ tarihinin belirlenebilir olması gerekir. Raporlu memurun sırf tebligat için görev yerine çağrılması ile bulunduğu yerde usulüne uygun tebligat yapılması farklıdır.

Her sağlık raporu itiraz veya dava süresini kendiliğinden durdurmaz. Ancak şuur kaybı, ağır ameliyat, yatarak tedavi gibi hakları fiilen kullanmayı engelleyen hallerde somut değerlendirme yapılabilir.

Sonuç olarak, raporlu olmak disiplin cezası tebliğine mutlak engel oluşturmamaktadır. Esas olan tebligatın mevzuata uygun yapılması ve memurun savunma ile itiraz haklarının korunmasıdır. 'Memur raporluysa ceza tebliğ edilemez' genel yaklaşımı hukuken doğru kabul edilmemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Raporlu Memurlara Disiplin Cezası Tebliği - Son Dakika

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