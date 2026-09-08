Resmi Gazete'de 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Resmi Gazete'de 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Resmi Gazete\'de 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı ve Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akcan getirildi. Ayrıca çeşitli illerdeki Kültür ve Turizm müdürlüklerinde görev değişiklikleri yapıldı, bu değişikliklerin yerel turizm politikalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla Türk dış politikasında ve kamu yönetiminde önemli değişiklikler hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 farklı ülkeye yeni büyükelçiler atanırken, bu atamaların hangi ülkelere yapıldığı da kamuoyunun gündeminde yerini aldı.

Öte yandan Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akcan'ın atanması dikkat çekti; karar, kurumun yargısal denetim süreçlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

Karar kapsamında farklı illerdeki Kültür ve Turizm müdürlüklerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Yapılan atamalarla birlikte il müdürlüklerinin yönetim kadrolarının yenilendiği, bu değişikliklerin turizm politikalarının yerelde uygulanmasında yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Atama kararlarının ilgili bakanlıkların koordinasyonunda yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Dış Politika, Ahmet Akcan, Sayıştay, Turizm, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Resmi Gazete'de 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak
Nepal’de sel felaketinde can kaybı 1355’e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

23:55
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
23:44
Antalya’da yangın devam ediyor Alevler ilçe sınırını aştı
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı
23:31
Hakim Ziyech’in yeni takımı duyuruldu
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu
20:18
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 02:02:15. #7.13#
SON DAKİKA: Resmi Gazete'de 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement