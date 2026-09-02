Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımında başvuru tarihi henüz açıklanmadı
Sağlık Bakanlığı, aralarında uzman doktor ve doktorun da bulunduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Başvurular ÖSYM üzerinden elektronik ortamda alınacak ancak tarih ve şartlar, duyuru ile kılavuzda açıklanacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için adaylar başvuru sürecini yakından takip ediyor. Başvurular, alım duyurusunun ardından T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli değil.
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan alımda aranan şartlar, duyuru ve kılavuzla açıklanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre branş dağılımı şöyle: Uzman Doktor 22.983, Doktor 3.652, Diyetisyen 1, Ebe 9, Hemşire 2, Sağlık Teknikeri 25.
Kaynak: Haber Merkezi
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