Sayıştay'dan Belediyelere Önemli Avukat Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sayıştay'dan Belediyelere Önemli Avukat Kararı

Sayıştay\'dan Belediyelere Önemli Avukat Kararı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sayıştay, sözleşmeli avukat ödemelerini kamu zararı olarak değerlendirdi, yanlış uygulamayı iptal etti.

Sayıştay Temyiz Kurulu, belediyelerde sözleşmeli avukat istihdamına ilişkin denetim sonucunda önemli bir karara imza attı. Kurul, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde düzenlenen sözleşmeyle çalıştırılan avukata yapılan ödemenin kamu zararı olduğuna hükmetti. Karar, ilgili dairenin denetim raporları çerçevesinde alındı.

Kararda, belediyenin avukatının 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalıştırılabileceği, ancak avukat ile belediye başkanı arasında imzalanan "Avukatlık Sözleşmesi" ile yıl boyunca fiilen çalıştırıldığı belirtildi. Bu uygulama mevzuata aykırı bulundu. Ayrıca avukatın, belediyedeki sözleşmeli avukatların iş dağıtımı, koordinasyon, inceleme ve başkana rapor sunma görevleriyle yetkilendirildiği ve diğer kamu görevlisi avukatlar üzerinde yönetici sıfatıyla çalıştığı vurgulandı. Ancak bu görevlerin kamu görevlisi statüsündeki kişilerce yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Kurul, ihale mevzuatına uygun hizmet alımı yapılmadığı halde danışmanlık hizmeti alındığı iddiası ile avukatlık vekalet ücreti ödenmesi gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasını çelişkili buldu. 2018 yılı Balıkesir Belediyesi hesaplarının incelenmesi sonucu verilen Temyiz Kararı'nda, avukata ödenen tutarın tazmin edilmesine karar verildi. Ayrıca, sözleşmeli avukatın 5393 sayılı Kanun'un 82. maddesine göre vekalet ücreti alması gerekirken bu ödemenin yapılmadığına dikkat çekildi.

Sonuç olarak Sayıştay, belediye başkanı ile avukat arasındaki sözleşmenin ve yapılan ödemenin mevzuata aykırı olduğunu, kamu zararının doğru hesaplandığını ve temyiz talebinin yersiz olduğunu belirterek temyizin reddine ve Daire kararının onaylanmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Sayıştay, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Memur Sayıştay'dan Belediyelere Önemli Avukat Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi 15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım
Bursa’da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı Bursa'da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı

00:25
Süleymancılar’a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
00:12
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada
22:51
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 01:43:34. #7.12#
SON DAKİKA: Sayıştay'dan Belediyelere Önemli Avukat Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement