Sayıştay\'dan Belediyelere Önemli Avukat Kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, belediyelerde sözleşmeli avukat istihdamına ilişkin denetim sonucunda önemli bir karara imza attı. Kurul, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde düzenlenen sözleşmeyle çalıştırılan avukata yapılan ödemenin kamu zararı olduğuna hükmetti. Karar, ilgili dairenin denetim raporları çerçevesinde alındı.

Kararda, belediyenin avukatının 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalıştırılabileceği, ancak avukat ile belediye başkanı arasında imzalanan "Avukatlık Sözleşmesi" ile yıl boyunca fiilen çalıştırıldığı belirtildi. Bu uygulama mevzuata aykırı bulundu. Ayrıca avukatın, belediyedeki sözleşmeli avukatların iş dağıtımı, koordinasyon, inceleme ve başkana rapor sunma görevleriyle yetkilendirildiği ve diğer kamu görevlisi avukatlar üzerinde yönetici sıfatıyla çalıştığı vurgulandı. Ancak bu görevlerin kamu görevlisi statüsündeki kişilerce yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Kurul, ihale mevzuatına uygun hizmet alımı yapılmadığı halde danışmanlık hizmeti alındığı iddiası ile avukatlık vekalet ücreti ödenmesi gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasını çelişkili buldu. 2018 yılı Balıkesir Belediyesi hesaplarının incelenmesi sonucu verilen Temyiz Kararı'nda, avukata ödenen tutarın tazmin edilmesine karar verildi. Ayrıca, sözleşmeli avukatın 5393 sayılı Kanun'un 82. maddesine göre vekalet ücreti alması gerekirken bu ödemenin yapılmadığına dikkat çekildi.

Sonuç olarak Sayıştay, belediye başkanı ile avukat arasındaki sözleşmenin ve yapılan ödemenin mevzuata aykırı olduğunu, kamu zararının doğru hesaplandığını ve temyiz talebinin yersiz olduğunu belirterek temyizin reddine ve Daire kararının onaylanmasına karar verdi.