Sayıştay: Kararı uygulamayan rektörlüğün tazminatı memurlara rücu edilecek - Son Dakika
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Sayıştay: Kararı uygulamayan rektörlüğün tazminatı memurlara rücu edilecek

Sayıştay: Kararı uygulamayan rektörlüğün tazminatı memurlara rücu edilecek
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Sayıştay Temyiz Kurulu, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan rektörlüğün ödediği manevi tazminat ve yargılama giderlerinin, kusurlu kamu görevlilerinden tahsil edilmesini kararlaştırdı.

İdare mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle kamu kurumunun ödediği manevi tazminat ve yargılama giderlerinin, kusurlu kamu görevlilerinden tahsil edilmesi gündemde. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 17 Nisan 2019 tarihli kararı, bu konudaki hukuki çerçeveyi netleştirdi. Karara göre, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan rektörlük, mahkeme masrafları ve manevi tazminat ödemek zorunda kaldı. Kurul, bu ödemenin önce üniversite bütçesinden yapılmasını, ancak tutarın kararı uygulamayan ve kusurlu bulunan kamu görevlilerine rücu edilmesini uygun buldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12. maddesi, memurların görevlerini dikkat ve özenle yapmasını zorunlu kılar. Memurun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğrarsa, zarar rayiç bedel üzerinden personelden karşılanır. Kanunun 13. maddesi ise, görev nedeniyle oluşan zararlarda davanın doğrudan memura değil, kuruma açılacağını düzenler. Kurum, ödediği zararı sorumlu personele rücu etme hakkına sahiptir.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Sayıştay: Kararı uygulamayan rektörlüğün tazminatı memurlara rücu edilecek - Son Dakika

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